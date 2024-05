Home

25 Maggio 2024

La Pielle perde ancora, tutto rimandato a gara 5

Livorno, 25 maggio 2024 – La Pielle perde ancora, tutto rimandato a gara 5



La CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO non riesce nell’impresa di espugnare il Pala Del Mauro di Avellino e rimanda l’epilogo di una semifinale playoff, quanto mai intensa, a gara5 in programma mercoledì 29 maggio sul parquet del Pala Macchia (ore 21:00).

La squadra di coach Cardani, rispetto a gara3, parte con il piglio e l’atteggiamento giusto, scavando un soldo a cavallo tra il primo e il secondo quarto di 9 lunghezze (21-30) grazie soprattutto alle giocate sotto le plance di Giordano Pagani.

Poi una banale palla persa di capitan Campori (tra i migliori, con 14 punti e tanta leadership) somiglia tanto ad un interruttore piuttosto che ad un errore. Da questo momento in poi, in casa piellina, si spegne la luce, la Caffè Toscano segna con il contagocce (anche per merito di una gran difesa di Avellino) e salvi un paio di sussulti nella ripresa è costretta ad arrendersi ai lupi. Si va, dunque, a gara5, in un PalaMacchia che si annuncia rovente.

Del Fes Avellino-CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO: 73-62

DEL FES: Vasl 7, Carenza 5, Bortolin 8, Burini 5, Nikolic 10, Chinellato 9, Verazzo 27, Fresno, Agosto ne, Alvino ne, Giunta 2. All. Crotti.

CAFFÈ TOSCANO: Loschi 1, Pagani 23, Laganà, Rubbini 9, Lo Biondo 2, Manna ne, Ferraro 5, Chiarini 8, Campori 14, Diouf. All. Cardani.

Arbitri: Silvestri di Roma e Cattani di Cittaducale

Parziali: 17-18, 21-18, 16-10, 19-16