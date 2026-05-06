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La Pielle prolunga il contratto a coach Andrea Turchetto fino al 30 giugno 2028

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6 Maggio 2026

La Pielle prolunga il contratto a coach Andrea Turchetto fino al 30 giugno 2028

Livorno 6 maggio 2026 La Pielle prolunga il contratto a coach Andrea Turchetto fino al 30 giugno 2028

L’annuncio è stato dato dal presidente Francesco Farneti, durante l’evento PL Team Up andato in scena martedì sera nella sala panoramica dell’Acquario di Livorno: “Andrea sarà il nostro head coach per i prossimi due anni; Andrea per noi è stata un po’ una scommessa, anche se a lui questo termine non piace molto. Ad oggi, invece, lo ritengo un investimento.

Con Andrea abbiamo condivisione di idee, condivisione di obiettivi, è una persona con la quale si va oltre quelli che sono gli aspetti sportivi, ma si riesce a parlare anche degli aspetti manageriali e quindi con lui siamo pronti a continuare il nostro percorso di crescita, di sviluppo, convinti che per noi possa essere e sarà sicuramente la strada migliore”.

Queste le parole del capo allenatore biancoblù:

“Ovviamente sono felice. È una cosa abbastanza recente, anche se i contatti e le chiacchierate andavano avanti già da qualche mese. L’aspetto che mi ha fatto più piacere è stato veder combaciare le mie ambizioni con quelle del club.

Non ci nascondiamo: l’obiettivo è andare in Serie A il prima possibile. Il desiderio è forte e ci proveremo. La durata dell’accordo non è legata all’idea di costruire un progetto, ma di affrontare ogni partita con l’obiettivo di andare in Serie A.

Ci proveremo subito, poi se non dovessimo riuscirci, saranno comunque state gettate basi importanti per riprovarci il prossimo anno. Più volte quest’anno ho ringraziato la società, il mio staff, Gianluca, ma oggi ci tengo a dire grazie ai miei giocatori.

Un allenatore può programmare molto, ma poi non è lui a premere il grilletto: sono i giocatori che vanno in campo e fanno la differenza. È anche grazie al loro lavoro e ai loro centri se ho ottenuto questo rinnovo.

Con questo gruppo fare l’allenatore è più semplice, perché c’è una condivisione profonda. Ringrazio chi ha deciso di restare, chi ha scelto di venire e chi si è aggiunto al nostro percorso. C’è da inizio grande onestà reciproca e colgo l’occasione per ringraziare tutti. Da venerdì inizieranno i playoff: porteremo in campo gli stessi valori che siamo riusciti a esprimere durante tutta la stagione, cercando di fare più strada possibile”.

La Pielle prolunga il contratto a coach Andrea Turchetto fino al 30 giugno 2028