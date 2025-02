Home

16 Febbraio 2025

La Pielle reduce da tre sconfitte consecutive cala l’asso Klyuchnyk contro juvecaserta

Livorno 16 febbraio 2025 La Pielle reduce da tre sconfitte consecutive cala l’asso Klyuchnyk contro juvecaserta

Reduce da 3 sconfitte consecutive, la TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO ha un solo obiettivo in testa: vincere. Vincere per muovere la classifica e ritrovare fiducia in vista del rush finale di regular season. Sul cammino dei ragazzi di coach Federico Campanella la Juvecaserta 2021 fondata su due ex di lusso: Matteo Laganà, secondo miglior marcatore del roster bianconero con 13.2 punti di media, e Modou Diouf, pilastro sotto canestro. Entrambi conoscono molto bene l’ambiente livornese e avranno motivazioni extra per mettersi in mostra. Altro nome familiare in casa Pielle è quello di Antonello Ricci, che con la maglia della Libertas 1947 ha giocato numerosi derby e vinto il campionato 2023/2024.

Il roster a disposizione di coach Damiano Cagnazzo, ex Piombino, è ricco di talento e qualità in tutti i ruoli. Occhi puntati sul funambolico Mimmo D’Argenzio (quasi 15 punti di media ogni domenica), sul tiratore finlandese Heinonen e sui lunghi Giorgi, Azzaro e Romano. Non meno pericolosi i giovani Pisapia e Mastroianni.

In casa Pielle debutterà Dmytro Klyuchnyk che, in settimana, ha preso il posto di Alessandro Paesano passato ad Herons; per l’ex Roseto 4 giorni di allenamento intensi per entrare nei meccanismi biancoblù e tanta voglia di dare una mano alla squadra.