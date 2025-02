Home

27 Febbraio 2025

La Pielle ribalta e fa sua la partita contro Montecatini

Livorno 27 febbraio 2025 La Pielle ribalta e fa sua la partita contro Montecatini

La TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO, falcidiata dalle assenze (out Donzelli, Bonacini e con Vedovato in campo con la febbre), vince e ribalta la Fabo Herons Montecatini per 75-67.

Al Pala Macchia, nell’ultimo turno infrasettimanale della regular season, la squadra di coach Federico Campanella approccia bene la gara, trovando buone soluzioni nel pitturato con l’ex di turno, Dmytro Klyuchnyk. Quattro liberi di Cepic permettono alla Pielle di andare al primo riposo in ritardo di sole due lunghezze (18-20), in attesa di una seconda frazione meno precisa per merito della difesa al limite dei termali. Si va alla pausa lunga sul punteggio di 29-36, complici anche due falli tecnici e un fallo antisportivo a carico della Toscana Legno e quanto meno discutibili.

Nella ripresa la faccia di Campori e compagni cambia, e anche la bolgia di via Allende si accende. Leonzio, formato alieno (tripla doppia da 30 punti, 10 rimbalzi e 10 falli subiti), diventa un autentico rebus per la difesa termale, mentre Klyuchnyk, oltre a strappare 11 rimbalzi, è l’assoluto padrone dell’area. Segnano Hazners, Cepic, Venucci mentre sotto la Curva Sud si alza un muro difensivo invalicabile e targato Del Testa-Campori. Vittoria di cuore. Meritata.

Toscana Legno Pielle Livorno-Fabo Herons Montecatini: 75-67

TOSCANA LEGNO: Klyuchnyk 16, Del Testa, Bonacini ne, Venucci 14, Leonzio 30, Vedovato 4, Cepic 6, Baggiani ne, Simonetti ne, Lucarelli ne, Hazners 5, Campori. All. Campanella.

FABO: Natali 10, Paesano, Kupstas 7, Mastrangelo ne, Chiera 11, Benites 3, Dell’Uomo, Sgobba 17. Arrigoni 12, Giannozzi ne, Trapani 7, Aminti ne. All. Barsotti.

Arbitri: Bernassola e Silvestri di Roma

Parziali: 18-20, 11-16, 19-12, 27-19