La Pielle riceve Chiusi al Palamacchia

Basket

6 Ottobre 2024

La Pielle riceve Chiusi al Palamacchia

Livorno 6 ottobre 2024 – La Pielle riceve Chiusi al Palamacchia

PL VS. CHIUSI

Archiviata la bella vittoria in trasferta a Piombino nel turno infrasettimanale, la TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO torna al Pala Macchia per la terza giornata del campionato di Serie B Nazionale. L’avversario di giornata (domenica 6 ottobre, palla a due alle 18) è la San Giobbe Chiusi, squadra già affrontata dai biancoblù in uno dei test del pre campionato.

Rispetto al confronto di Asciano, i biancorossi avranno in più il loro comunitario, l’ex Piacenza Lisandro Raisio, giocatore con punti nelle mani e tanta presenza nel pitturato. A disposizione di coach Zanco anche il play Raffaelli (reduce da tanti anni di A2), la guardia Criconia, armata di ottimo tiro da tre punti, l’esterno scuola Don Bosco Ceparano e il lungo Sacchettini, ex Legnano. La “stella” della squadra è senza dubbio Andrea Renzi, lungo dotato di un ottimo tiro da fuori che può vantare oltre 10 stagioni in A2, di cui l’ultima nel roster di Trapani che ha ottenuto la promozione in A1.

In casa Pielle tanta voglia di continuare la striscia di vittorie e mantenersi nel gruppetto in testa alla classifica. Sul fronte spettatori, visto anche il grande seguito nella trasferta infrasettimanale di Piombino, l’obiettivo può essere il sold out del Pala Macchia. Botteghino di via Allende aperto domenica mattina dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16.30.