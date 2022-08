Home

20 Agosto 2022

Livorno 20 agosto 2022 – La Pielle rinfresca il suo look con un nuovo logo

Giorno storico per la PIELLE LIVORNO.

Dopo sessanta anni di storia la società, che da alcuni anni sta lavorando per crescere sotto ogni punto di vista, ha deciso di dare una rinfrescata al proprio look, rinnovando il logo, con l’idea di mantenere fissi i simboli e i valori che da sempre contraddistinguono la Triglia, ma allo stesso tempo di portare una nuova ventata di energia.

Il nuovo logo è stato realizzato grazie a professionisti del settore che hanno saputo concretizzare alla perfezione le idee della società.

“Il mondo Pielle è proiettato in avanti. La squadra ha visto arrivare tanti nuovi innesti e avrà nuovi obiettivi, sempre più ambiziosi – ha spiegato il presidente Roberto Creati – allo stesso tempo anche in società sono entrati nuovi partner e abbiamo avuto ingressi importanti come quello di Beppe Dellanoce. È in questa ottica di miglioramento che, come primo passo di tanti altri nel campo della comunicazione, abbiamo deciso di puntare su un logo che rispetta in pieno i valori Piellini, ma rilancia e modernizza la nostra immagine. Si tratta di un logo più applicabile al mondo digital e ai gadget che tra poco presenteremo. Non c’era momento migliore per fare questo salto in avanti che testimonia la ventata di novità che sta spingendo la Pielle a costruire un futuro, ci auguriamo, sempre più luminoso”.

