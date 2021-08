Home

La Pielle ritorna a casa, la preparazione la farà in via Cecconi

19 Agosto 2021

Livorno, 19 agosto 2021

Lunedì 9 agosto, presso gli uffici del palazzo Acli in via Cecconi, si è svolto un importante incontro tra Riccardo Rossato, presidente del Modigliani Forum e titolare della storica palestra di via Cecconi, e Francesco Farneti, vice presidente della PIELLE LIVORNO, al termine del quale le parti hanno convenuto di iniziare un percorso che, intanto, vedrà nella palestra di via Cecconi, la sede degli allenamenti della Unicusano Pielle fino alla fine dell’estate.

Da questo, si auspica la costruzione di una collaborazione strutturata e duratura nell’interesse comune e nel superiore intento di valorizzare la pallacanestro livornese: Riccardo Rossato ha assicurato la massima disponibilità a trovare le migliori soluzioni economiche e strutturali per lo svolgimento del campionato e per eventuali spazi per le compagini giovanili.

Tale risultato è stato possibile grazie alla rinnovata e attiva dirigenza della Unicusano Pielle, che vanta nel presidente, Roberto Creati nel vice Francesco Farneti e nel nuovo consiglio di amministrazione, persone non convenzionali e determinate nel continuare e rafforzare il percorso di sviluppo e di futuro che la società ha recentemente intrapreso.

Via Cecconi non è un luogo come un altro; bensì un voler rappresentare la storia della Pallacanestro Livorno, un voler rinsaldare le proprie radici per sviluppare un balzo in avanti. Una nuova società, certo, nuovi dinamici ed ambiziosi dirigenti, ma anche uno straordinario passato, un caloroso e generoso tifo intorno, e due obiettivi precisi: vincere per tutto il popolo piellino e contribuire ad un progetto etico per la città.

