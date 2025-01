Home

Sport

Basket

La Pielle ritrova il sorriso battendo la Luiss Roma

Basket

15 Gennaio 2025

La Pielle ritrova il sorriso battendo la Luiss Roma

Livorno 15 gennaio 2025 La Pielle ritrova il sorriso battendo la Luiss Roma

La TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO, reduce dal ko di Fabriano, supera la Luiss Roma (68-66) e fa suo il 2-0 negli scontri diretti al cospetto di una delle principali candidate alla griglia playoff.

Avvio tutto di marca piellina, la palla in attacco gira che è una meraviglia mentre dentro il pitturato Jacopo Vedovato (che finirà a quota 16 punti e 14 rimbalzi, di cui 7 offensivi) è un autentico rebus per la compagine diretta da coach Paccariè (23-10 al 10’). Nel secondo quarto, l’intensità della Luiss cresce a dispetto di una manovra biancoblù più farraginosa tanto da permettere agli universitari di tornare in partita alla pausa lunga (38-30). Ripresa che segue il filone della seconda frazione e in cui Roma quasi aggancia la Pielle, prima di una magia di Davide Bonacini (56-54 al 30’). L’ultimo quarto è un susseguirsi di emozioni nel bel mezzo di una gara che va sporcandosi di minuto in minuto. Pasqualin prova a mettere la freccia per i suoi stampando una tripla in faccia a Vedovato (61-64), ma dall’altra parte Donzelli risponde con la stessa moneta. Il sigillo è proprio dell’mvp della gara, Vedovato, che raccoglie un assist al bacio di Bonacini. La Pielle torna a vincere, in attesa di tornare domenica al Pala Macchia vs. Rieti.

Toscana Legno Pielle Livorno-Luiss Roma: 68-66

TOSCANA LEGNO: Del Testa 3, Bonacini 11, Venucci 9, Paesano 6, Leonzio ne, Donzelli 7, Vedovato 16, Cepic 5, Baggiani, Hazners 3, Campori 8. All. Campanella.

LUISS: Fallucca 8, Cucci 2, Jovovic 3, Salvioni 10, Battelli 7, Graziano ne, Pasqualin 14, Ferrara 8, Rocchi, Villa 7, Pugliatti 7. All. Paccariè.

Arbitri: Caneva di Collegno e Turello di Rivalta di Torino

Parziali: 23-10, 15-20, 18-24, 12-12