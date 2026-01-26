Home

La Pielle ritrova il sorriso, supera Jesi

26 Gennaio 2026

La Pielle ritrova il sorriso, supera Jesi

Livorno 26 gennaio 2026

La VERODOL CBD PIELLE LIVORNO torna immediatamente alla vittoria superando la Basket Academy Jesi con il punteggio di 79-66, al termine di una gara solida e ricca di spunti positivi. Ottima la prestazione degli uomini di coach Turchetto, capaci di mandare tutti e dieci i giocatori a referto, con cinque in doppia cifra, a testimonianza di un grande lavoro di squadra.

Sugli scudi un Bonacini in versione “chef”, autore di 12 punti, 1 assist e un eccellente 5/6 dal campo, ben supportato da Gabrovsek (11 punti) e dal trio Alibegovic, Venucci ed Ebeling, tutti a quota 10 punti.

L’avvio di gara è però in salita per i biancoblù, che subiscono il forte impatto dei bianconeri, trascinati dalle doppie di Maglietti e Arrigoni e dalle triple di Palsson e Toniato. La Pielle prova a reagire dalla lunga distanza con Bonacini e sotto canestro con Gabrovsek e Klyuchnyk (7 rimbalzi per lui), ma chiude il primo quarto sotto 11-20.

Nel secondo periodo arriva la reazione della PL: le triple di Ebeling e Alibegovic, unite ai canestri nel pitturato di Venucci e Lucarelli, permettono ai biancoblù di ricucire lo strappo. Jesi risponde con Di Pizzo e Arrigoni, ma le penetrazioni nel finale di Bonacini riportano Livorno a un solo possesso di distanza all’intervallo lungo (29-30).

Al rientro dagli spogliatoi la Pielle alza ulteriormente il ritmo: Ebeling colpisce da tre, mentre Gabrovsek e Klyuchnyk fanno valere la loro presenza vicino a canestro. Jesi trova punti quasi esclusivamente dalla lunetta con Bruno, Nicoli e Palsson, mentre il sorpasso definitivo arriva con le triple di Alibegovic, Mennella e Venucci, che spingono la PL sul +14 (55-41) al 30’.Nell’ultimo quarto Alibegovic e Venucci colpiscono dalla media distanza, mentre Jesi si affida a un super Piccone, migliore dei suoi con 15 punti, tutti segnati nell’ultimo periodo, e ad Arrigoni. I biancoblù, però, non si scompongono e allungano ancora con Venucci e Kouassi. Il parziale personale di Piccone (11 punti consecutivi) viene definitivamente annullato dalle triple finali di Mennella, Gabrovsek e Leonzio, che fissano il punteggio sul 79-66.

VeroDol CBD Pielle Livorno – Basket Academy Jesi: 79-66

VERODOL CBD: Bonacini 12, Gabrovsek 11, Alibegovic 10 , Ebeling 10, Venucci 10, Klyuchnyk 8, Mennella 6, Leonzio 5, Lucarelli 5, Kouassi 2, Virant ne. All. Turchetto.

JESI: Piccone 15, Toniato 10, Palsson 10, Arrigoni 9, Nicoli 8, Maglietti 6, Bruno 4, Di PIzzo 4, Del Sole. All. Ghizzinardi.

