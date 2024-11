Home

La Pielle ritrova il sorriso, supera San Severo 67-51

11 Novembre 2024

La Pielle ritrova il sorriso, supera San Severo 67-51

La TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO, dopo due stop consecutivi, torna a sorridere, superando la Cestistica San Severo, squadra giovane e rampante, ma soprattutto reduce dai 102 punti rifilati mercoledì a Latina. La Pielle, invece, di punti ne ha concessi solamente 51, tenendo alta l’intensità difensiva per l’intero arco dei 40 minuti (67-51 il punteggio finale).



Il match nasce sotto una buona stella, la Pielle trova canestri da tutti suoi interpreti e sotto canestro Jacopo Vedovato (14 punti e 12 rimbalzi) fa la voce grossa contro i lunghi pugliesi (19-12 al 10’); San Severo torna a contatto in avvio di seconda frazione, riuscendo addirittura a mettere il naso avanti sul 23-24. Ma a quel punto Campori e soci tornano a muovere la palla in attacco e alla pausa lunga il punteggio certifica il vantaggio piellino in doppia cifra (40-30).

Tiepido anche l’inizio della ripresa, in attesa della sfuriata di Bonacini (18 punti, 7 rimbalzi, 5 assist e 7 falli subiti) che manda in orbita la Toscana Legno (54-33 il massimo vantaggio). Il quarto periodo consolida il vantaggio livornese, prezioso e utile per riprendere la corsa in classifica.

Toscana Legno Pielle Livorno-Cestistica San Severo: 67-51



TOSCANA:

Zahariev ne, Del Testa 5, Bonacini 18, Venucci 1, Paesano 7, Leonzio 6, Donzelli 8, Vedovato 14, Cepic 2, Simonetti ne, Ramacciotti ne, Campori 6. All. Campanella.

CESTISTICA:

Igbanugo 10, Bugatti 9, Moffa 5, Pellicano 2, Gherardini 13, Cane, Mobio 2, Petrushevski, Soma 8, Bandini 2. All. Bernardi.



Arbitri: Calella di Bologna e Cieri di Ravenna

Parziali: 19-12, 21-18, 14-12, 13-9

