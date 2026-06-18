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La Pielle saluta e ringrazia Mennella

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18 Giugno 2026

La Pielle saluta e ringrazia Mennella

Livorno 18 giugno 2026 La Pielle saluta e ringrazia Mennella

La Pielle Livorno comunica che, con la scadenza del contratto al termine della stagione sportiva 2025/2026, si conclude il percorso in biancoblù di Marco Mennella.

Arrivato a Livorno a stagione appena iniziata, Marco ha saputo inserirsi fin da subito nel gruppo, mettendo al servizio della squadra versatilità, energia e spirito di sacrificio.

Nel sistema di coach Andrea Turchetto si è rivelato una risorsa preziosa, capace di dare equilibrio, intensità e soluzioni in entrambe le metà campo, interpretando con intelligenza e generosità ogni compito richiesto.

Con disponibilità, professionalità e grande spirito di adattamento, ha rappresentato un tassello importante del percorso biancoblù, contribuendo con dedizione agli obiettivi raggiunti.

La società ringrazia Marco per l’impegno, la serietà e l’attaccamento dimostrati in questi mesi, augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera.