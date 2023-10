Home

1 Ottobre 2023

La Pielle scivola a Rieti 80-76

Livorno, 1° ottobre 2023 – La Pielle scivola a Rieti 80-76

La CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO scivola sul temibile parquet di Rieti, rimandando la prima gioia nel campionato di Serie B Nazionale 2023/2024: al Pala Sojourner finisce 80-76 in favore della NPC padrona di casa, al termine di una gara sempre sul filo dell’equilibrio e risolta negli istanti finali dagli episodi e da alcuni errori sulla sponda piellina.

Un vero peccato. Perché nel cuore del quarto periodo la squadra di coach Marco Cardani aveva dato l’impressione di poter mettere la freccia, sul 66-70, ma un evidente fallo antisportivo non ravvisato dagli arbitri a metà campo (su Chiarini) è inspiegabilmente valutato come semplice fallo a metà campo (con rimessa a lato). La Pielle sbaglia il possesso successivo e nello stesso istante l’inerzia torna nelle mani di Rieti, che di meriti ne ha tantissimi. Come ad esempio i 60 punti messi a segno dal trio composto da Da Campo, Cavallero e Markovic capace di mandare fuori giri la difesa biancoazzurra. Nonostante ciò, la Caffè Toscano ha l’opportunità di vincerla, ma nel finale il ferro sputa due triple di Laganà, premiando appunto la NPC. Tanti gli errori al tiro della Pielle, soprattutto da sotto misura nella prima fetta di partita.

Una sconfitta che servirà, senza dubbio, d’insegnamento in vista della prima uscita stagionale al Pala Macchia contro la Del Yes Avellino.

NPC Rieti-CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO: 80-76

NPC: Imperatori, Agostini 12, Mele, Da Campo 21, Markovic 19, Melchiorri 5, Cavallero 19, Cassar 4, Bacchin, Del Sole, Perella, Roversi. All. Ponticiello.

CAFFÈ TOSCANO: Pagani 12, Laganà 11, Rubbini 4, Lo Biondo 21, Manna, Ferraro 5, Chiarini 14, Campori 2, Diouf 7, Cristofani ne. All. Cardani.

Arbitri: Scaramellini e Esposito

Parziali: 17-14, 36-36, 54-57, 80-76

