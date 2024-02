Home

Sport

Basket

La Pielle scivola sul campo del Costone

Basket

27 Febbraio 2024

La Pielle scivola sul campo del Costone

Livorno, 26 febbraio 2024 – La Pielle scivola sul campo del Costone

Priva di Marta Castiglione e di Claudia Collodi, la CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO scivola sul parquet del Costone Siena abbandonando definitivamente le speranze di agganciare il secondo posto, adesso matematico per la Nico Basket.



Nella città del palio, le ragazze di coach Luca Castiglione partono con il piede giusto (9-11 al 10’), salvo poi incassare un break di 18-6 (24-17 alla pausa lunga); nella ripresa il trend non cambia, il Costone continua a macinare gioco mentre la Pielle fatica a trovare la via del canestro se non con Elena Cecchi (15 punti).

Si va all’ultimo riposo sul punteggio di 39-25, gap parzialmente rintuzzato dal team livornese che, tuttavia, non riuscirà a ribaltarla. Per il terzo posto, al momento in coabitazione con Le Mura Springs Lucca ma con la Pielle in vantaggio per gli scontri diretti, decisiva sarà l’ultima giornata di regular season.

Costone Siena-CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO: 42-36

CAFFÈ TOSCANO: Maffei 5, Nottolini 4, Menchetti 2, Zorzi, Cecchi 15, Castiglione V. 6, Castiglione M. ne, Collodi ne, Cecconi 4. All. Castiglione L.

Arbitri: Baldini e Zini

Parziali: 9-11, 24-17, 39-25, 42-36

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin