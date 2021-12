Home

La Pielle sfida l’Use Empoli

4 Dicembre 2021

Livorno 4 novembre 2021

A distanza di 6 giorni dalla convincente prestazione di Vigevano, alla quale è mancata soltanto la ciliegina della vittoria, la UNICUSANO PIELLE LIVORNO torna sul parquet amico del Modigliani Forum per affrontare la temibile Use Empoli (palla a sabato 4 dicembre ore 21:00, arbitri Cassinadri di Bibbiano e Colombo di Cantù).

La compagine biancorossa, guidata da coach Corbinelli, è reduce dal ko di San Miniato, ma ha già dimostrato in questo primi terzo di regular season di poter vincere contro chiunque e dovunque: tra i principali pericoli in maglia Computer Gross il playmaker Guerra (oltre 12 punti di media a partita), il pivot De Leone (10 + 8 rimbalzi), il tiratore Restelli, da aggiungere alla clamorosa esperienza di giocatori come Berti, Sesoldi, Digno e Antonini.

In casa Pielle, sussistono i problemi legati agli infortuni dei lungodegenti Iardella e Pederzini, mentre Lenti e Tempestini sono in costante miglioramento. Senza una partita di capitale importante per la creatura di coach Andrea Da Prato, grande ex di turno.

