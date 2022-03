Home

Sport

Basket

La Pielle si aggiudica il derby della costa tirrenica

Basket

7 Marzo 2022

La Pielle si aggiudica il derby della costa tirrenica

Livorno, 7 marzo 2022

Tutto fin troppo facile per la PIELLE LIVORNO, vittoriosa nel derby della costa tirrenica contro la Sintecnica Basket Cecina: sotto la cupola del Modigliani Forum, il roster di coach Andrea Da Prato ha condotto le danze fin dalla palla a due, spaccando l’equilibrio nella seconda frazione per mezzo di un break di 26-11.

Con il risultato ormai in cassaforte, la Unicusano ha ruotato tutti i suoi effettivi come dimostra anche il tabellino, con tutti i 10 gli elementi a referto con almeno un canestro realizzato. Mvp della gara, senza se e senza ma, Luca Campori, autore di 34 punti con il 100 per 100 al tiro (11/11 da 2 e 4/4 da 3 punti).

Adesso la sosta per le Finl Eight di Coppa Italia e domenica 20 marzo lo scontro diretto sul parquet della Ltc Sangiorgese.

UNICUSANO PIELLE LIVORNO – Sintecnica Basket Cecina: 89-52

UNICUSANO: Fin 11, Iardella 1, Lemmi 15, Tempestini 9, Lenti 7, Paoli 3, Di Sacco 2, Salvadori 5, Campori 34, Drocker 2. All. Da Prato.

SINTECNICA: Fioravanti 15, Milojevic 4, Guerrieri 7, Banchi, Sperduto 11, Pistillo 8, Czoska, Zanini 4, Pellegrini, Ragagnin 3. All. Russo.

Arbitri: Gallo di Monselice e Zancolò di Casarsa della Delizia

Parziali: 23-16, 26-11, 24-14, 16-11

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin