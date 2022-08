Home

Basket

30 Agosto 2022

La Pielle si aggiudica lo srimmage contro Pistoia

Livorno, 29 agosto 2022

Prima uscita stagionale per la PIELLE LIVORNO che a Massa ha affrontato la Giorgio Tesi Group Pistoia (Serie A2) in una giornata all’insegna della beneficienza: il ricavato è andato infatti all’associazione Autismo Apuania.

Nonostante fosse la prima partita dell’anno, entrambe le squadre si sono date battaglia e hanno cercato la vittoria come se ci fossero i due punti in palio. Ritmi alti fin da subito, con la Pielle che si è portata avanti negli istanti iniziali e da lì, seppur con molto equilibrio, non si è praticamente più voltata. Una volta raggiunto il +11 per i biancoblù sul 49-60 a metà quarto quarto, Pistoia ha provato la rimonta riportandosi a contatto, ma è stata brava la squadra di coach Cardani a resistere e poi, con la tripla di Campori a 25” dalla fine, a chiudere la contesa.

Buone indicazioni per il coach piellino con la squadra che ha mostrato già buone idee offensive e una solidità difensiva non scontata dopo pochi giorni di allenamento. Per la Unicusano ovviamente c’è ancora tanto da fare, ma una bella prestazione come quella di Massa aiuterà sicuramente i ragazzi a lavorare con ancora più stimoli ed energia. Da segnalare l’utilizzo per 15’ comlpessivi dei giovanissimi Dadomo e Cervia.

Prossimo impegno giovedì 1° settembre alle 19 al Pala Coverciano di Firenze contro la Pallacanestro Firenze.

GTG Pistoia – UNICUSANO PIELLE LIVORNO: 72-76

Pistoia: Metsla, Della Rosa 3, Lurini 17, Huggins 15, Graziani, Farinon, Natalini, Saccaggi 5, Del Chiaro 8, Magro 10, Allinei 5, Pollone 9. All. Brienza.

UNICUSANO: Rubbini 4, Cervia, Dadomo, Paoli 8, Lo Biondo 8, Diouf 6, Loschi 12, Piazza, Lenti 8, Di Sacco, Almansi 17, Campori 13. All. Cardani.

Parziali: 18-21, 20-23, 17-16, 17-16

