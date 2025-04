Home

La Pielle si arrende al Montecatini

5 Aprile 2025

Livorno 6 aprile 2025

La TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO non riesce nell’impresa di stoppare il cammino de La T Gea Montecatini, scivolando sul parquet del Modigliani Forum per 77-94.

Match quasi sempre nelle mani della compagine termale, se non a cavallo tra il primo e il secondo periodo quando la squadra di coach Turchetto, trascinata dalle triple del proprio capitano Luca Campori, infiamma i 4000 del Modigliani Forum. Si va alla pausa lunga sul punteggio di 44-50 in favore della Gema, complice una tripla allo scadere di Savoldelli. Ma è in avvio di ripresa che la truppa in maglia rossoblù prende in mano l’inerzia della gara, strappando numerosi rimbalzi in attacco e trasformando in punti pesanti i secondi possessi.

Nella quarta frazione la Toscana Legno prova ancora a rintuzzare lo svantaggio, ma l’ex Chiarini la ricaccia indietro e stavolta in maniera definitiva. Prossimo impegno, la trasferta sul campo della capolista Roseto.

Toscana Legno Pielle Livorno-La T Gema Montecatini: 77-94

TOSCANA LEGNO: Del Testa 5, Bonacini ne, Venucci 14, Leonzio 17, Vedovato 4, Cepic 7, Klyuchnyk 7, Sinagra 3, Lucarelli, Hazners 5, Campori 15. All. Turchetto.

LA T GEMA: Stanic 3, Toscano 20, Burini 10, Savoldelli 9, Di Pizzo 7, Passoni 14, Acunzo ne, Albelli ne, Cellerini, D’Alessandro 7, Chiarini 20, Bedin 4. All. Del Re.

Arbitri: Marzo di Lecce e Lillo di Brindisi

Parziali: 21-25, 23-25, 16-22, 17-22