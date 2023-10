Home

8 Ottobre 2023

Livorno 8 ottobre 2023 – La Pielle si prende due punti di rabbia e orgoglio

La CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO, dopo la battuta d’arresto all’esordio in quel di Rieti, si riscatta strappando di rabbia e di orgoglio i primi 2 punti della stagione ad un’ottima Del Fes Avellino: sul parquet del Pala Macchia finisce 66-64, al termine di una gara equilibrata fino alla pausa lunga (33-31) e successivamente in totale controllo degli irpini per mezzo di un parziale di 15-0 in apertura di terza frazione. A quel punto la verve offensiva di Matteo Laganà, la difesa di capitan Luca Campori su Vasl e la spinta di un Pala Macchia incredibile hanno dato vinta alla rimonta e poi al sorpasso. Il timbro sul match? La tripla di Mateo Chiarini per il 62-58 e un sottomano dolcissimo dello stesso Campori. Prossima sfida mercoledì sera – 11 ottobre – sul campo della Bakery Piacenza (ore 20:30).

CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO-Del Fes Avellino: 66-64

CAFFÈ TOSCANO: Pagani, Laganà 16, Rubbini 3, Lo Biondo 10, Manna, Cristofani ne, Dadomo ne, Ferraro 8, Chiarini 17, Campori 8, Diouf 4. All. Cardani.

DEL FES: Vasl 15, Carenza 2, Bortolin 16, Burini 8, Caridà 6, Nikolic 6, Venga, Verazzo, Santucci 11, Giunta. All. Crosariol.

Arbitri: Bernassola di Roma e Lilli di Ladispoli

Parziali: 18-18, 33-31, 45-55, 66-64

Video, gli ultimi minuti della partita

