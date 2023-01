Home

La Pielle si prepara ad affrontare la difficile trasferta di Piombino

28 Gennaio 2023

La Pielle si prepara ad affrontare la difficile trasferta di Piombino

Livorno, 28 gennaio 2023

Archiviata la bella vittoria sulla Gema Montecatini, la UNICUSANO PIELLE LIVORNO si appresta a vivere un’altra domenica super impegnativa sul campo della Solbat Piombino (palla a due ore 18 al Pala Tenda). Squadra forte e di talento quella a disposizione di coach Damiano Cagnazzo, telecomandata dal playmaker Mattia Venucci anche per quest’anno autentico faro della squadra; al suo fianco, nello spot di guardia, Fabrizio Piccone, uno dei migliori realizzatori del girone di andata e capace di spaccare le partite in qualsiasi. Ma è sotto canestro che il Golfo ha letteralmente cambiato faccia: via Eliantonio, Pistolesi e Persico, dentro Tintori, Azzardo e Tiberti, altro punto di forza del roster gialloblù. Dalla panchina escono il capitano Camillo Bianchi, il piombinese doc Pedroni, il livornese del 2003 Dario Mazzantini e il fratello d’arte Rossato. Assente Leonardo De Zardo (rottura del legamento crociato anteriore), mentre è tutto da valutare l’uso di Denis Alibegovic.

In casa la squadra di coach Cardani sarà la stessa che ha superato Gema, quindi senza Piazza e con Matteo Graziani. Ancora out pure Filippo Di Sacco.

