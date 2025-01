Home

20 Gennaio 2025

La Pielle si sbarazza anche della NPC Rieti

Livorno 20 gennaio 2025 La Pielle si sbarazza anche della NPC Rieti

Soffre più del previsto la TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO, brava a rimanere concentrata per l’intero arco dei 0 minuti e a superare nel finale una mai doma, e incerottata, NPC Rieti (95-87 il punteggio finale). L’avvio è tutto di marca livornese, con i ragazzi di coach Federico Campanella trascinati da un inspirato Mattia Venucci, autore di 32 punti (con 6/9 dalla lunga distanza) e 37 di valutazione generale. Il primo quarto si chiude sul punteggio di 32-20 in favore della Toscana Legno, trend che si ripeterà anche nella seconda frazione conclusa con un break di 31-22 (63-42 alla pausa lunga).



Nella ripresa Rieti prova a rialzare la testa con le triple di Melchiorri e le giocate dall’asse Meluzzi-Capocotta (43 punti in coppia), dicendo di ben 11 lunghezze il tempino; il graffio, però, non ferisce la Pielle, stavolta aggrappata alla grinta di Janko Cepic, Alessandro Paesano ed Eduards Hazners, convincenti in entrambe le metà campo. Il timbro sulla gara lo mette poi Venucci, facendo balzare la Pielle al momentaneo terzo posto in classifica in compagnia di Ruvo di Puglia, fermata a Fabriano. Prossimo impegno, per gli uomini di coach Campanella, domenica 26 gennaio a Ravenna.





Toscana Legno Pielle Livorno-NPC Rieti: 95-87



TOSCANA LEGNO: Del Testa 3, Bonacini 5, Venucci 32, Paesano 13, Leonzio ne, Donzelli 4, Vedovato 3, Cepic 17, Hazners 13, Campori 5. Al. Campanella.

NPC RIETI: Baldassarre 12, Fabi ne, Cannavina, Capocotta 23, Cecchi 3, Castellitto, Novelli ne, Melchiorri 17, Enei ne, Giunta 12. All. Paternoster.

Arbitri: Corrias di Cordovado e De Rico di Venezia

Parziali: 32-20, 31-22, 16-27, 16-18