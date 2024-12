Home

21 Dicembre 2024

Livorno 21 dicembre 2024 La Pielle si sbarazza di Cassino

Altra prestazione solida della TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO (priva oltre che di Zahariev, pure di Ennio Leonzio…) che, al termine di 40 minuti intensi, si è sbarazzata anche della BPC Virtus Cassino: 74-64 il punteggio finale sul parquet del Pala Macchia, con i ragazzi di coach Federico Campanella trascinati dai 23 punti di Davide Bonacini e dalle triple di Mattia Venucci.

Avvio di marca piellina grazie alla verve offensiva del proprio numero 17, mentre Cassino si aggrappa alle triple di Beck (19-14 al 10’); l’inerzia non cambia nella seconda frazione e la Toscana Legno, pur fallendo 4 possessi consecutivi, riesce a chiudere avanti di 9 lunghezze la prima fetta di gara (40-31).

Nella ripresa Cassino torna in campo con tutt’altro piglio, tanto da mettere il naso avanti sul 41-44; la Pielle non ci sta e, spinta dal Pala Macchia, impatta sul 52 pari al 30’. Il quarto periodo è la fotocopia di quello con Jesi; Campori e soci stringono le maglie in difesa, concedendo a Cassino soltanto 12 punti a dispetto dei 22 punti. La Pielle vince, festeggia e si affaccia alla sfida del 29 dicembre in quel di Latina con rinnovato entusiasmo.

Toscana Legno Pielle Livorno – BPC Virtus Cassino: 74-64

TOSCANA LEGNO: Del Testa 3, Bonacini 23, Venucci 12, Paesano 10, Leonzio ne, Donzelli 7, Vedovato 8, Cepic 4,

Baggiani ne, Campori 7. All. Campanella.

BPC: Beck 14, Teghini 11, Korsunov 8, Ghigo 8, Boev, Mastrocicco ne, Spadon ne, Truglio 3, Conte 7, Todisco ne, Saladini 2, Riva 11. All. Auletta.