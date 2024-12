Home

Livorno 16 dicembre 2024 La Pielle si sbarazza di Jesi (Video)

La TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO si sbarazza della General Contractor Jesi al termine di una gara sempre sul filo dell’equilibrio e che i ragazzi di coach Federico Campanella hanno risolto nel quarto periodo (74-66 il punteggio finale): decisive le giocate di Davide Bonacini e soprattutto la tripla del 66-60 firmata da Mattia Venucci che prima ha mandato in estati il Pala Macchia e successivamente al tappeto la squadra di coach Ghizzinardi. Ma è stata una buona Pielle per l’intero arco dei 40 minuti, salvo una terza frazione dove Jesi ha messo in mostra esperienza e talento riuscendo addirittura a mettere il naso avanti in avvio di quarto tempino. Poi la maggiore solidità difensiva livornese, la precisione di Ennio Leonzio e l’impatto di Alessandro Paesano di capitan Luca Campori hanno messo la parola fine su un match di importanza capitale, soprattutto alla vigilia del secondo turno casalingo consecutivo che vedrà i ragazzi di coach Campanella affrontare Cassino il prossimo venerdì, 20 dicembre, in anticipo.

Toscana Legno Pielle Livorno-General Contractor Jesi: 74-66

TOSCANA LEGNO: Zahariev ne, Del Testa, Bonacini 12, Venucci 19, Paesano 11, Leonzio 13, Donzelli 6, Vedovato 2, Cepic 3, Baggiani ne, Ramacciotti ne, Campori. 8. All. Campanella.

GENERAL CONTRACTOR: Bruno 14, Petrucci 4, Di Emidio 10, Cena 9, Zucca 8, Pozioni 8, Carnevale, Malatesta ne, Valentini 4, Berra 9. All. Ghizzinardi.

Arbitri: Correale e Faro di Roma

Parziali: 16-15, 24-17, 12-18, 22-16