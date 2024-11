Home

25 Novembre 2024

Livorno 25 novembre 2024 La Pielle si sbarazza di Salerno

La TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO si sbarazza della Power Basket Salerno e si mantiene sul treno delle inseguitrici della capolista Roseto: sul parquet del Pala Macchia finisce 77-63 al termine di una gara diretta dai ragazzi di coach Federico Campanella per l’intero arco dei 40 minuti.

Primo quarto dove le difese fanno meglio degli attacchi (16-13), la Pielle costruisce ma non raccoglie tutto ciò che semina tenendo, però, Salerno a a soli 13 punti. Nel secondo quarto il fatturato delle due squadre cresce e alla pausa lunga il vantaggio piellino è di 5 lunghezze (42-37).

Nella ripresa il copione non cambia, la Toscana Legno prova a scappare ma Salerno, grazie alle giocate di Matrone e Stanic, non arresta di un centimetro in attesa di un break targato Venucci-Bonacini. Il quarto periodo scorre via senza ulteriori particolari scossoni. La Pielle si prende i due punti e guarda con entusiasmo alle trasferte di Pistoia (sponda Gema Montecatini) e Ruvo di Puglia.

Toscana Legno Pielle Livorno-Power Basket Salerno: 77-63

TOSCANA LEGNO: Zahariev ne, Del Testa 2, Bonacini 18, Venucci 15, Paesano 12, Leonzio 7, Donzelli 11, Vedovato 10, Cepic, Baggiani, Simonetti, Campori 2. All. Campanella.

POWER BASKET: Cappelletti 7, Stanic 15, Mei 5, Duranti 12, Chaves, Matrone 11, Misolic 5, Candotto, Favali 6, Kekovic 2. All. Farabello.

Arbitri: Nonna Donato di Milano e Maremma di Gorla Minore

Parziali: 16-13, 26-24, 17-10, 18-16