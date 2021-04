Home

La Pielle si tuffa nella seconda fase contro Castelfiorentino

24 Aprile 2021

Livorno, 24 aprile 2021

Comincia contro la Solettificio Manetti Castelfiorentino l’avventura della UNICUSANO PIELLE LIVORNO nella seconda fase, o Poule Promozione che dir si voglia (Serie C Gold toscana).

Subito un cliente ostico per la truppa di coach Andrea Da Prato, reduce da un ottimo girone A condito da 7 vittorie e una sola sconfitta all’esordio sul campo di Montale:

Castelfiorentino, infatti, è riuscita a scalzare Montecatini nel raggruppamento B e, seppur con un roster rimaneggiato rispetto allo scorso anno, si presenterà al Pala Macchia con tutte le carte in regola per proseguire la propria ascesa.

In casa biancoazzurra, la settimana è filata liscia con il grado di motivazioni cresciuto di giorno in giorno: sotto le lente d’ingrandimento la grande attitudine di Castelfiorentino nel tiro da 3 punti con tutti i suoi effettivi e la leggerezza con il quale approccio le partite.

Di contro, la Unicusano Pielle proverà a mettere sul campo fisicità e i numerosi miglioramenti raccolti nella prima fetta di stagione.

Palla a due fissata per domenica 25 aprile, alle ore 18, sul parquet del Pala Macchia. La gara, per le ben note vicende legate al Covid, sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina della Pielle Livorno.

