Livorno 23 novembre 2024 La Pielle sigla un accordo con il Consorzio Crossover

Nella sede della Pielle Livorno, in via G. Poggiali 14, è stato ufficialmente siglato l’accordo tra la storica società sportiva livornese e il Consorzio Crossover, una collaborazione che rappresenta un dialogo virtuoso tra il mondo dello sport e quello imprenditoriale.

L’intesa, maturata attraverso un percorso iniziato lo scorso settembre, consolida un legame basato sulla condivisione di valori fondamentali: passione, dedizione e impegno. L’accordo punta a rafforzare il legame con il territorio e a generare nuove opportunità di crescita per entrambe le realtà coinvolte.

“Da settembre lavoriamo insieme al Consorzio per costruire una collaborazione che valorizzi i principi fondamentali dello sport e rafforzi le connessioni imprenditoriali tra le realtà coinvolte”, ha dichiarato Francesco Farneti, presidente della Pielle Livorno.

Anche il presidente del Consorzio Crossover, Ingegner Roberto Canessa, ha commentato l’intesa: “Questo accordo rappresenta un perfetto esempio di come sport e impresa possano dialogare per generare valore condiviso. Siamo entusiasti di sostenere una realtà come la Pielle Livorno, che incarna i principi di passione, gioco di squadra e determinazione, valori che guidano anche il nostro lavoro”.