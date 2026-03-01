Home

1 Marzo 2026

Livorno 2 marzo 2026 La Pielle spazza via la Virtus Imola

La PIELLE LIVORNO domina e conquista la 23ª vittoria stagionale superando nettamente la Virtus Imola per 93-68 nella 29ª giornata di campionato. Una prestazione solida e convincente per i biancoblù di coach Turchetto, trascinati da un Alibegovic infuocato, autentico mvp con 23 punti, 4 rimbalzi e 2 assist, ben supportato dai 22 punti di Gabrovsek e dai 17 di Lucarelli.

L’avvio è equilibrato: la PL trova subito punti con Gabrovsek dall’arco e dalla lunetta, mentre Imola risponde con Giorgi e Melchiorri, ma nel finale di primo quarto i liberi di Mennella e Venucci valgono il +1 interno (18-17). Nel secondo periodo si alzano ritmo e percentuali: Ebeling e Lucarelli colpiscono da tre, Alibegovic segna sia dall’arco che dalla linea della carità e, nonostante le risposte di Baldi ed Errede, nel finale è ancora Alibegovic a piazzare un pesantissimo 3 su 3 dalla lunga distanza che spinge la PL fino al +16 dell’intervallo (50-34).

Al rientro la Virtus prova a reagire con le triple di Giorgi e i canestri dalla media di Mazzoni, ma i biancoblù controllano con le giocate di Mennella e Klyuchnyk, mantenendo il vantaggio in doppia cifra sul 64-52. Nell’ultimo quarto la Pielle dilaga: Gabrovsek e Lucarelli sono precisi ai liberi, Imola tenta di restare a contatto con Pollini e Tambwe, ma a metà frazione arriva il break decisivo di 15-0 firmato dalle triple di Alibegovic e Gabrovsek e dai liberi di Venucci e Lucarelli. Nel finale c’è spazio anche per il giovane classe 2008 Virant, che trova la gioia della tripla conclusiva fissando il punteggio sul definitivo 93-68 e certificando un successo ampio e meritato.

Verodol CBD Pielle Livorno – Virtus Imola :93-68



VERODOL CBD: Alibegovic 23, Gabrovsek 22, Lucarelli 17, Ebeling 11, Venucci 8, Mennella 5, Klyuchnyk 4, Virant 3, Leonzio ne, Bonacini ne. All. Turchetto.

VIRTUS: Baldi 12, Giorgi 11, Pollini 9, Melchiorri 8, Stankevicius 8, Mazzoni 5, Metsla 5, Tambwe 4, Errede 3, Sanviti 3, Cosma, Ricci ne. All. Baldiraghi.

Arbitri: Spinelli, Martinelli, La Grotta

Parziali: 18-17, 32-17, 14-18, 29-16