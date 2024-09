Home

Sport

Basket

La Pielle supera di slancio Chiusi

Basket

12 Settembre 2024

La Pielle supera di slancio Chiusi

Livorno 12 settembre 2024 – La Pielle supera di slancio Chiusi

Altra convincente sgambata per la TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO, stavolta impegnato ad Asciano Senese vs. l’Umana Chiusi. Al termine di 40 intensi, in entrambe Lem metà campo, a spuntarla sono stati i ragazzi di coach Federico Campanella, sotto per 4-0 e poi sempre avanti per l’intero arco della gara.

Tante, tantissime, le buone cose mostrate da Campori e compagni, specialmente in fase difensiva. In attacco, con la Pielle ancora priva di Leonzio (in ripresa), Hristo Zahariev ha dimostrato di saper far canestro in mille modi differenti: da tre punti, in avvicinamento, dal palleggio, arresto e tiro dalla media (13-23 al 10’).

Nel secondo tempino la musica non cambia e la Toscana Legno macina canestri e aggressività, tanto da scappare anche sul +19. Tra i singoli, detto di Zahariev, ottimo Donzelli. Puntuale sulle due metà campo il lavoro di Del Testa e Paesano, quest’ultimo capace di essere letale dalla media.

Il prossimo appuntamento, l’ultimo prima dell’esordio ufficiale nella semifinale di Supercoppa contro Ruvo di Puglia, è in programma sabato quando nel quartier generale di Fauglia, a porte chiuse, andrà in scena il re-match di una settimana fa vs. la T Gema Montecatini dell’ex Charini.



Umana San Giobbe Chiusi-Toscana Legno Pielle Livorno: 60-73

TOSCANA LEGNO: Bonacini 6, Del Testa 11, Zahariev 14, Cepic 3, Paesano 9, Venucci 7, Campori 9, Donzelli 11, Vedovato 3, Baggiani 2. All. Campanella.

Parziali: 13-23, 30-40, 48-55, 60-73

La Pielle supera di slancio Chiusi