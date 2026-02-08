Home

8 Febbraio 2026

La Pielle torna a sorridere, espugna il campo di Quarrata

Livorno 8 febbraio 2026 La Pielle torna a sorridere, espugna il campo di Quarrata

Colpo esterno di grande peso per la VERODOL CBD PIELLE LIVORNO, che sbanca il Pala Carrara nel derby dell’anticipo della 25ª giornata superando la Dany Basket Quarrata con il punteggio di 79-87. Una prestazione solida e matura dei biancoblù, capaci di controllare i momenti chiave del match e portare a casa la ventesima vittoria stagionale.

A guidare la PL è un Mennella “in versione Chef”, prezioso nel gestire i ritmi e decisivo nei possessi importanti: per lui 11 punti, 3 rimbalzi e una palla recuperata. Fondamentale anche il contributo offensivo di Leonzio e Gabrovsek, entrambi top scorer con 19 punti a testa.L’avvio di gara premia i padroni di casa, che trovano un buon parziale nel pitturato con Tiberti e Regoli (mvp di Quarrata con 16 punti e 11 rimbalzi). La Pielle, però, reagisce con efficacia, trovando canestri da due punti con Bonacini, Ebeling e Gabrovsek. Quarrata colpisce dall’arco con Novori e Mongelli, ma i liberi finali di Venucci e Mennella permettono ai biancoblù di chiudere il primo quarto avanti 18-23.Nel secondo periodo Regoli e Scandiuzzi riportano sopra i padroni di casa, colpendo sia vicino a canestro che dalla lunga distanza. La PL tiene testa grazie ai canestri di Mennella e al lavoro sotto le plance di Klyuchnyk. Quarrata muove il punteggio soprattutto dalla lunetta con Coltro e Angelucci, ma nel finale le triple di Leonzio fanno la differenza e mandano Livorno all’intervallo lungo avanti 41-44.Al rientro dagli spogliatoi Quarrata prova a cambiare l’inerzia con un parziale di 10-2 firmato Blatancic, Molteni e Tiberti. I biancoblù, però, non si scompongono: i viaggi in lunetta del rientrante Donzelli e di Leonzio, insieme alla tripla pesantissima di Lucarelli, ristabilisconol’equilibrio. Nel finale di quarto le triple di Mennella e Alibegovic consentono alla PL di allungare fino al +8 (56-64).Nell’ultimo periodo Leonzio e Gabrovsek continuano a scaldare la retina, colpendo dalla media e dalla lunga distanza. Quarrata si affida al classe 2007 Novori, efficace sia vicino a canestro che dalla lunetta, e prova a rientrare con Tiberti e Regoli. Ma nei momenti decisivi la Pielle è glaciale: i liberi di Leonzio e Gabrovsek chiudono i conti e consegnano ai biancoblù una vittoria preziosa in un derby sentito e combattuto.Dany Basket Quarrata – Verodol CBD Pielle Livorno: 79-87

DANY: Regoli 16, Novori 12, Tiberti 11, Blatancic 9, Angelucci 7, Molteni 7, Coltro 5, Mongelli 5, Scandiuzzi 4, Prenga 3, Mei. All. Tonfoni.

VERODOL CBD: Leonzio 19, Gabrovsek 19, Mennella 11, Alibegovic 9, Bonacini 9, Venucci 6, Ebeling 4, Klyuchnyk 4, Donzelli 3, Lucarelli 3, Kouassi ne. All. Turchetto.

Arbitri: Ferretti, Esposito e Uncini

Parziali: 18-23, 23-21, 15-20, 23-23

