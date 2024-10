Home

19 Ottobre 2024

Livorno 19 ottobre 2024 – La Pielle torna a vincere dopo due sconfitte consecutive

Dopo due sconfitte consecutive, la TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO torna alla vittoria espugnando il Pala Tiziano, tana della Luiss Roma, per 65-57.

Un successo prezioso per la squadra di coach Federico Campanella, che è riuscita a invertire la rotta grazie a una gran rimonta nell’ultimo quarto culminata nella continuità offensiva di Mattia Venucci e due triple, decisive, di Davide Bonacini.

Match non brillante da un punto di vista tecnico e caratterizzato da numerosi contatti fisici, trasformatosi in una battaglia a basso punteggio; nel primo quarto la Pielle riesce a trovare il canestro con maggiore regolarità, ma sul finire della seconda frazione è la Luiss a mettere il naso avanti per 31-28.

Da questo momento in poi l’equilibrio regna sovrano, con la Luiss brava a portarsi, in due occasioni, sul +7. Tuttavia mai dare le squadre di Campanella per morte e nonostante una serataccia al tiro, la Toscana Legno ritrova fiducia da una schiacciata di Vedovato e due canestri in fila di Venucci. A due minuti dalla fine due bombe di Bonacini sigillano la rimonta, costringendo la Luiss a ricorrere al fallo sistematico nel tentativo di fermare l’inerzia senza, però, gli effetti sperati. Da segnalare, inoltre, l’esordio in campionato di Hristo Zahariev, autore di 10 punti.

Luiss Roma-Toscana Legno Pielle Livorno: 57-65



LUISS: Falluca 3, Cucci 19, Jovovic, Salvioni 8, Errica 2, Bottelli, Graziano ne, Pasqualin 7, Ferrara 3, Rocchi 3, Villa 1, Pugliatti 11. All. Paccariè.

TOSCANA LEGNO: Zahariev 10, Del Testa 1, Bonacini 15, Venucci 11, Paesano 6, Leonzio 12, Donzelli ne, Vedovato 3, Cepic 2, Campori 5. All. Camapanella.

Arbitri: Martinelli di Brescia e Quadrelli di Santa Mari Hoè

Parziali: 16-20, 15-8, 13-11, 13-26

