Basket

20 Aprile 2022

La Pielle torna in campo a Legnano

Livorno, 19 aprile 2022

Il tour de force della PIELLE LIVORNO inizia da Legnano, oggi mercoledì 20 aprile (ore 20:30)

La squadra di coach Andrea Da Prato, che aveva rinviato le ultime due gare per Covid; è tornata ad allenarsi lunedì sera e con due soli allenamenti nelle gambe (e probabilmente non al completo) andrà a giocare una partita complicata di per sé in condizionali ottimali figuriamoci dopo 10 giorni di stop.

Legnano nel girone di ritorno, ha inserito nelle rotazioni Giovanni Fattori, esperta ala/centro di origine cecinese (classe 1985), con una prima fetta di stagione trascorsa a Giulianova a oltre 12 punti di media a partita.

Il roster lombardo è di fatto uno dei migliori del girone. E’ forte delle doti realizzative di Terenzi, del talento e della leadership di Tommaso Marino (15.4 punti di media con 5.5 assist). Non dimentichiamo poi l’esperienza di Casini, la crescita costante di Cepic e l’energia dei vari Leardini, Roveda, Solaroli e Ferrario.

La Unicusano si presenterà, dunque, al Pala Borsani con un abito cucito di voglia, cuore e orgoglio, che dovranno fare la differenza e compensare eventuali momenti di difficoltà dovuti a una condizione fisica, che ovviamente, non potrà essere ottimale. Una missione difficilissima, che la Pielle vuole comunque giocarsi fino alla fine.

