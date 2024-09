Home

30 Settembre 2024

Livorno 30 settembre 2024 – La Pielle torna in se al terzo quarto, rimonta e vince

La TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO si mette alle spalle la finale di Supercoppa LNP e bagna con una vittoria l’esordio nel campionato di Serie B Nazionale (girone B): vittima di turno la PSA Sant’Antimo (76-68 il punteggio finale), squadra profondamente rinnovata rispetto alla passata stagione, giovane e rampante. Il primo quarto scorre via sul filo dell’equilibrio, Sant’Antimo è trascinata dal proprio straniero – Marshall Nelson – mentre la Pielle si aggrappa alle giocate di Davide Bonacini (18-20). La Toscana Legno non riesce a trovare fluidità in attacco e la PSA ne approfitta per spiegarla a -7 all’intervallo lungo grazie alle triple di Lucas e Colussa (33-40).

Nella ripresa la squadra di coach Campanella torna in campo con ben altro piglio, spinta da un Pala Macchia già (quasi) soldout alla prima di campionato. Sul palco sale anche Ennio Leonzio, miglior marcatore con 20 punti, spalleggiato dal talento infinito di Mattia Venucci, decisivo pure nella metà campo difensiva con due falli in attacco subiti da Nelson. L’inerzia ora è tutta della Pielle, che vince e si toglie la ruggine di una finale di Supercoppa LNP persa in malo modo. Mercoledì primo turno infrasettimanale sul campo di Piombino.

Toscana Legno Pielle Livorno-PSA Pallacanestro Sant’Antimo: 76-68



TOSCANA LEGNO: Leonzio 20 (3/6, 3/7), Venucci 18 (1/1, 4/6), Bonacini 15 (4/6, 1/1), Del Testa 6 (2/5 da 3); Campori 5 (2/2, 0/1), Cepic 4 (1/1, 0/2), Vedovato 3 (0/3 da 2), Paesano 3 (1/2 da 2); Donzelli 2 (1/4, 0/3), Zahariev ne, Baggiani ne. All. Campanella.

PSA: Nelson 15 (4/9, 2/5), Lucas 13 (2/7, 3/6), Colussa 11 (3/8 da 3), Lenti 11 (2/6 da 2); Spinelli 7 (1/5, 1/5), Mehmedoviq 7 (2/3 da 2), Berra 4 (2/3, 0/3), Rota 0 (0/1, 0/1); Ruggiero 0 (0/1 da 2), Stentardo, Spernanzoni ne. All. Gandini.

Arbitri: Di Franco di Bergamo e Marenna di Gorla Minore

Parziali: 18-20, 15-20, 19-13, 24-15