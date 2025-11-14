Home

Sport

Basket

La Pielle trema, ma si prende i 2 punti a Ravenna

Basket

14 Novembre 2025

La Pielle trema, ma si prende i 2 punti a Ravenna

Livorno 14 novembre 2025 La Pielle trema, ma si prende i 2 punti a Ravenna

La Pielle Livorno continua a volare. Al Pala Costa i biancoblù piazzano un altro colpo esterno, battendo l’OraSi Ravenna 80-83 e centrando così la sesta vittoria di fila.

Protagonista assoluto Jacopo Lucarelli, autore di 24 punti in una serata da vero cecchino, ma soprattutto una prova di solidità collettiva che ha fatto la differenza nei momenti decisivi.

I romagnoli partono con maggiore brillantezza: Jakstas, Brigato e Dron trovano continuità vicino a canestro e creano il primo mini strappo. La PL, però, resta a contatto grazie ai canestri pesanti di Gabrovsek e Lucarelli, che riportano le squadre a un solo possesso di distanza al 10’ (20-18).

La gara diventa una sfida punto a punto. Jakstas guida l’attacco ravennate, mentre Mennella e Lucarelli rispondono colpo su colpo dalla media e dalla lunetta. Nel finale emerge Klyuchnyk, che firma il break Pielle prima del controparziale di Cena, utile solo a limitare il divario sul 38-43 dell’intervallo.

Le due squadre iniziano a colpire da tre con grande ritmo: Paolin prova a scuotere i suoi, ma dall’altro lato Lucarelli e Gabrovsek replicano con precisione chirurgica. Ravenna tenta di rientrare con Cena e Dron, in attesa della tripla di Ebeling allo scadere del periodo permette alla Pielle di volare sul 56-66.

I ravennati non mollano: tra tiri liberi e giocate interne, Dron e Jakstas riportano la sfida in parità. Ma nei possessi chiave la squadra di coach Turchetto mostra lucidità e personalità: dalla lunetta Leonzio e Lucarelli sono freddissimi e chiudono il match, regalando alla Pielle due punti pesantissimi.

OraSì Ravenna – VeroDol CBD Pielle Livorno: 80-83

VERODOL CBD: Lucarelli 24, Gabrovsek 15, Leonzio 9, Ebeling 8, Klyuchnyk 8, Venucci 7, Mennella 7, Bonacini 3, Alibegovic 2, Kouassi, Virant ne. All.Turchetto.

ORASÌ: Dron 23, Jakstas 14, Brigato 12, Cena 12, Paolin 11, Feliciangeli 7, Morena 1, Ghigo, Paiano. All. Auletta.

Arbitri: Morassutti, Zuccolo, Cotugno

Parziali: 20-18, 18-25, 18-23, 24-17

La Pielle trema, ma si prende i 2 punti a Ravenna