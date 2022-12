Home

La Pielle trema poi travolge Borgomanero (65-95)

12 Dicembre 2022

Livorno, 12 dicembre 2022

A dispetto di quanti racconti il punteggio finale (65-95), per la UNICUSANO PIELLE LIVORNO – almeno nei primi 25 minuti – la trasferta di Borgomanero è stata tutt’altro che una passeggiata: 72 ore dopo la sbornia del derby, la squadra di coach Marco Cardani ha approcciato la partita in maniera molle, subendo la freschezza dei collegiali di coach Di Cerbo e in particolare di Andrea Loro (gran bel giocatore, autore di 27 punti). Nella ripresa lo svantaggio arriva anche ad 8 lunghezze (50-42), in attesa di un’autentica tempesta biancoblù che travolge il College, il Pala Don Bosco e l’intero paese piemontese. La Unicusano, infatti, da questo momento in poi non sbaglia più un possesso e inizia a tenere una percentuale da oltre l’arco clamorosa (15/23). Il risultato? 38-16 il parziale nel terzo quarto e partita in ghiaccio. Il trio Lo Biondo, Rubbini e Almansi è incontenibile anche in avvio di quarta frazione, per larghi tratti garbage time. La Pielle vola e si gode la vetta, ma già dalla giornata di martedì penserà al prossimo, importante, impegno contro Sangiorgese.

Cipir College Basketball Borgomanero-Unicusano Pielle Livorno: 65-95

CIPIR: Loro 27 (6/9, 4/11), Longo 9 (1/7, 2/5), Benzoni 9 (0/3, 3/8), Ghigo 6 (0/4, 2/4), Fragonara 6 (2/7, 0/3), Attademo 2 (1/1 da 2), Piscetta 2 (1/5 da 2), Ferrari 2 (1/1 da 2), Manto 2 (1/1, 0/1), Pettinaroli, Cecchi ne. All. Di Cerbo.

UNICUSANO: Lo Biondo 22 (2/3, 5/8), Almansi 22 (3/4, 5/7), Rubbini 13 (0/1, 4/6), Lenti 12 (5/8 da 2), Diouf 10 (4/9 da 2), Piazza 7 (1/2, 1/1), Campori 6 (3/3 da 2), Graziani 3 (0/3, 0/1), Di Sacco 0 (0/3 da 2), Paoli. All. Cardani.

Arbitri: Ragionieri di Bologna e Bettini di Faenza

Parziali: 12-17, 24-13, 16-38, 13-27

