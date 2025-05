Home

La Pielle vince anche gara 3 e vola in semifinale

17 Maggio 2025

La Pielle vince anche gara 3 e vola in semifinale

Livorno 17 maggio 2025 La Pielle vince anche gara 3 e vola in semifinale

Con una prestazione solida e intensa, la TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO archivia la pratica quarti di finale contro la Rucker San Vendemiano (3-0), staccando il pass per le semifinali playoff del campionato di Serie B Nazionale.

In un Pala Tenda di Piombino (campo neutro) caldissimo, colorato e compatto come fosse casa, la Pielle ha dimostrato ancora una volta cosa significa avere carattere, maturità e identità di squadra. Gara3 è stata combattuta, come ampiamente previsto e come le due recenti battaglie, ma la PL non ha mai perso la bussola, rispondendo colpo su colpo alla fisicità e alla voglia di riscatto degli avversari.

Il punto esclamativo, nel quarto periodo, lo hanno messo Ennio Leonzio, Janko Cepic e Dmytro Klyuchnyk, autore di una prestazione chirurgica nel tiro da 2 e dalla linea della carità. Tre grandi individualità, sospinte da un collettivo straordinario a cominciare dai timoniere (coach Andrea Turchetto e il suo staff) e proseguendo con il cuore di capitan Luca Campori, la garra di Maurizio Del Testa e Jacopo Lucarelli, alla lucidità di Bonacini e Venucci, senza dimenticare Vedovato, Hazners, Sinagra e Cavaliere.

Adesso, però, vietato distrarsi. Alle porte c’è una semifinale che si preannuncia durissima e affascinante, contro la vincente tra Ruvo di Puglia e Fulgor Fidenza.

Ma per un weekend, è giusto godersela.

Perché ogni vittoria è il frutto di un lavoro profondo, di sacrifici e di quella mentalità vincente che ormai è parte del DNA biancoblù.

Toscana Legno Pielle Livorno-Rucker San Vendemiano: 81-73



TOSCANA LEGNO: Klyuchnyk 18, Leonzio 14, Cepic 14, Bonacini 12, Vedovato 8, Venucci 6, Del Testa 4, Lucarelli 3, Campori 2, Hazners, Cavaliere ne, Sinagra ne. All. Turchetto.

RUCKER: Oxilia 19, Preti 9, Gluditis 14, Cacace 11, Tassinari 13, Zacchigna 3, Tadiotto, Donda 2, Fabiani 2, Dalla Cia ne. All. Aniello.

Arbitri: Suriano di Settimo Torinese e Giovagnini di Torino

Parziali: 15-23, 24-8, 20-21, 22-21

