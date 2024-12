Home

Livorno 7 dicembre 2024 La Pielle vola a Ruvo di Puglia, al seguito una 50ina di tifosi

Trasferta al sud per la TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO che, domenica 8 dicembre alle ore 18:00, affronterà la Crifo Wines Ruvo di Puglia, una delle squadre più temibili del girone e attualmente seconda in classifica alle spalle dell’imprendibile Roseto.

Ruvo, guidata dalla sapiente mano di coach Stefano Rajola, è capace di valorizzare al meglio un gruppo ricco di talento e profondità; la stella indiscussa della squadra pugliese è Joshua Jackson, tra i migliori stranieri del torneo, capace di scrivere a referto oltre 21 punti di media a partita. Ma la Crifo Wines non è solo Jackson: la profondità del roster pugliese è impressionante, con altri tre giocatori che viaggiano stabilmente in doppia cifra come l’esperto Bernardo Musso, leader carismatico e giocatore di grande intelligenza tattica, il lungo Jacopo Borra e il giovane e promettente Nicolò Isotta. A questi si aggiungono elementi del calibro di Markovic, Moreno, Gatto, Conte e Lorenzetti, in grado di garantire minuti di alta qualità sia in attacco che in difesa. Senza dimenticare il recente inserimento di Jerkovic, arrivato in settimana da Vigevano. La Pielle, dunque, è chiamata ad una grande prova di maturità su un campo davvero minato di ostacoli; la solidità difensiva mostrata nei primi 3 quarti della trasferta di Pistoia sarà una delle chiavi, mentre in attacco di dovrà obbligatoriamente far qualcosa in più. I ragazzi di coach Campanella saranno seguiti in Puglia da una 50ina di tifosi.