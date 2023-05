Home

La pittura collaborativa per genitori e bambini arriva nei parchi

26 Maggio 2023

Livorno 26 maggio 2023 – La pittura collaborativa per genitori e bambini arriva nei parchi

Sabato 27 maggio, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, il parco di Villa Mimbelli (via San Jacopo in Acquaviva), il parco Pertini (viale Carducci) e il parco Baden Powell (via Fratelli Gigli) faranno da scenario all’evento conclusivo dei “Laboratori Creativi e Collaborativi per Genitori e Figli”. Verranno proposte letture animate e attività creative e pittoriche contestualizzate con il luogo e il periodo primaverile.

L’iniziativa, rivolta ai bambini e alle bambine che frequentano i Servizi Educativi per l’infanzia e le Scuole Primarie pubbliche e private di Livorno, rende concreto il concetto di continuità tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, mantenendo e facendo crescere l’attivazione di una rete in cui la famiglia costituisce un punto di riferimento essenziale.

I “Laboratori Creativi e Collaborativi per Genitori e Figli” sintetizzano il significato della relazione tra servizi e famiglie in un approccio rivolto all’integrazione educativa e didattica.

Le feste laboratoriali vedono la piena collaborazione tra gli uffici scuola del Comune con il loro staff psicopedagogico e le cooperative Progetto A e Orsa, affidatarie del servizio per la gestione del sostegno educativo nei servizi 0-6 anni comunali, e l’associazione KoalaLudo.

