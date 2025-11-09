Home

La PL espugna Jesi per 87-93

9 Novembre 2025

La PL espugna Jesi per 87-93

Livorno 9 novembre 2025 La PL espugna Jesi per 87-93

La PIELLE LIVORNO allunga la sua striscia positiva:

Quinta vittoria consecutiva per la squadra di coach Andrea Turchetto, che espugna il Pala Triccoli di Jesi, battendo la General Contractor 87-93.

Un successo costruito con carattere e qualità e confezionato da un Leonzio in versione mvp mascherato (21 punti e 7 assist), sostenuto dalle ottime prove di Gabrovsek (16 punti e 7 rimbalzi) e dalle triple pesanti di Mennella e Lucarelli nei momenti chiave.

La partita si accende fin dalle primissime battute con le triple di Palsson (migliore dei suoi con 20 punti e 5/8 dall’arco) e i canestri di Arrigoni sotto le plance. La Pielle risponde con le penetrazioni di Gabrovsek e Alibegović e con i tiri liberi di Venucci (23-24 al 10’).

Il secondo periodo è un botta e risposta continuo da una metà campo all’altra; i biancoblù trovano ritmo dall’arco con Mennella, Leonzio ed Ebeling, ma Jesi resta in scia grazie al solito Palsson e alle giocate di Piccone e Bruno (46-48 alla pausa lunga).

Nella ripresa Jesi mette la testa avanti con un parziale firmato da Piccone, Arrigoni e Nicoli, ma la risposta livornese arriva ancora da Mennella, che con due triple consecutive ribalta il punteggio e riporta i biancoblù sul +3 (65-68).

Nel quarto decisivo Ebeling sale in cattedra con una tripla e punti preziosi, ma Jesi non molla e torna più volte a contatto grazie alla precisione dall’arco. Nei minuti finali, però, la differenza la fanno Lucarelli, autore di una tripla d’autore, e Leonzio, glaciale con tiri dalla media e ai liberi.

Verodol CBD Pielle Livorno – General Contractor Jesi: 87-93

VERODOL CBD: Leonzio 21, Gabrovsek 16, Ebeling 14, Venucci 9, Mennella 9, Lucarelli 8, Klyuchnyk 6, Alibegovic 5, Bonacini 5, Kouassi ne, Virant ne. All. Turchetto.

GENERAL CONTRACTOR: Palsson 20, Arrigoni 20, Piccone 14, Bruno 13, Nicoli 10, Di Pizzo 6, Maglietti 4, Toniato, Del Sole. All. Ghizzinardi.

Arbitri: Coraggio, De Rico, Iaia

Parziali: 23-24, 23-24, 19-20, 22-25