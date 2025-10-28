La PL femminile scivola sul parquet di Lerici (50-40)
Livorno 28 ottobre 2025 La PL femminile scivola sul parquet di Lerici (50-40)
Dopo la prima sconfitta stagionale per mano di Firenze (Serie B Femminile), la PIELLE inciampa nuovamente, questa volta sul parquet della Landini Lerici, che si impone con il punteggio di 50-40.
La partita parte in equilibrio: nel primo quarto le padrone di casa chiudono avanti 15-13, ma le biancoblù reagiscono nel secondo periodo, trovando buone soluzioni in attacco e rientrando negli spogliatoi sul 26-26.
Al rientro dall’intervallo lungo, Lerici riesce a mettere la testa avanti, chiudendo il terzo quarto sul 37-32. Malgrado i tentativi di rimonta, la Pielle non riesce a colmare il gap e le padrone di casa gestiscono il vantaggio fino alla sirena finale, fissando il punteggio sul 50-40.
Tra le fila pielline, ottima prova di Collodi, protagonista con 14 punti, 13 rimbalzi e 7 palloni recuperati, confermandosi la più brillante della serata.
Lerici Landini – VeroDol CBD Pielle Livorno: 50-40
VERODOL CBD: Bullentini 4, Nottolini 2, Menchetti, Donadio 10, Castiglione V. 2, Castiglione M., Collodi 14, Selmi 1, Conti, Benedetti 7. All. Castiglione
Arbitri: Zini e Pucciarelli
Parziali: 15-13, 11-13, 11-6, 13-8