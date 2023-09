Home

La PLS tessera il centrocampista Andrea Caliò

14 Settembre 2023

Livorno, 14 settembre 2023

La Pro Livorno Sorgenti ha ingaggiato un nuovo giocatore per la Prima squadra.

Si tratta di Andrea Caliò, centrocampista classe 2003.

Nativo di Catanzaro, ha fatto le trafile giovanili proprio nella squadra della sua città e, successivamente al Pescara, dove è rimasto fino all’estate del 2022, arrivando fino alla Primavera biancoazzurra. In precedenza, ha vestito anche l’azzurro della nazionale under 15.

Con il club abruzzese conta anche una convocazione in Prima squadra, in serie B nell’aprile 2021, senza però essere sceso in campo.

Chiusa la parentesi al Pescara, è passato in serie D al Lamezia Terme, dove ha cominciato la scorsa stagione, conclusa poi con la casacca della Fezzanese.

Centrocampista duttile, ha velleità offensive e può ricoprire più ruoli, rappresentando così un innesto importante per mister Manuel Caponi, che lo ha subito gettato nella mischia a Pieve Fosciana, dove è subentrato nella ripresa del match giocato questo pomeriggio dalla Pro Livorno Sorgenti contro il River Pieve, per il ritorno del primo turno di Coppa Italia d’Eccellenza, conclusosi sul risultato di 0-0. Andrea Caliò vivrà la sua prima vera esperienza in Toscana con la maglia della Pro Livorno Sorgenti, che gli dà il benvenuto e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni

