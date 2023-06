Home

21 Giugno 2023

La polemica di Sea-Watch Italy: Le disuguaglianze nel soccorso marittimo

“Per salvare 5 persone (ricche) a bordo del sottomarino disperso sono giustamente impiegate guardie costiere di quattro Stati, Nato e compagnie commerciali dotate dei mezzi più sofisticati. Sarebbe bastato molto meno per salvare 700 persone (povere) naufragate a largo della Grecia”

Sea-Watch Italy, un’organizzazione impegnata nel salvataggio di migranti nel Mar Mediterraneo, ha sollevato una polemica riguardo alle disuguaglianze nel soccorso marittimo. In un recente tweet, l’organizzazione ha sottolineato l’impiego di risorse massicce per salvare solo 5 persone a bordo di un sottomarino disperso, affermando che sarebbe bastato molto meno per salvare 700 persone naufragate a largo della Grecia.

L’organizzazione ha evidenziato che nel caso del sottomarino disperso, sono state coinvolte guardie costiere di quattro Stati, la NATO e compagnie commerciali dotate dei mezzi più sofisticati. Questo ha sollevato interrogativi sulla disparità di trattamento tra le persone a seconda della loro ricchezza e nazionalità.

Secondo Sea-Watch Italy, la situazione è emblematica delle disuguaglianze nel soccorso marittimo. Mentre si mobilitano risorse considerevoli per salvare vite umane in pericolo in determinate circostanze, si assiste all’abbandono di migliaia di persone in difficoltà nelle acque del Mediterraneo. Questo mette in luce un divario tra le risorse impiegate per salvare vite umane in base al loro status economico e alla regione geografica in cui si trovano.

La questione sollevata da Sea-Watch Italy richiama l’attenzione sull’importanza di un approccio equo e umanitario nel soccorso marittimo. È necessario garantire che tutte le persone in pericolo sulle acque siano trattate con dignità e abbiano accesso a un’adeguata assistenza umanitaria, indipendentemente dalla loro situazione economica o nazionalità.

L’organizzazione ha sottolineato la necessità di una maggiore cooperazione internazionale e di un impegno comune per affrontare la crisi umanitaria nel Mediterraneo. È importante che gli sforzi di soccorso siano basati sui principi fondamentali dei diritti umani e della solidarietà, affrontando le disuguaglianze e garantendo una risposta adeguata a tutte le persone in pericolo.

Sea-Watch Italy ha concluso il suo tweet invitando a una riflessione critica sulle disuguaglianze nel soccorso marittimo e sull’urgenza di un approccio più giusto ed equo nella gestione delle emergenze umanitarie.

L’organizzazione continua a svolgere il suo ruolo vitale nel salvare vite umane nel Mar Mediterraneo e a sollevare questioni cruciali riguardanti la responsabilità globale nel soccorso marittimo.

