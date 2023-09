Home

Politica

La polemica politica, scuola Coltellini: “opera dell’Amministrazione M5S”, “doppia inaugurazione e ritardi”

Politica

10 Settembre 2023

La polemica politica, scuola Coltellini: “opera dell’Amministrazione M5S”, “doppia inaugurazione e ritardi”

Livorno 10 settembre 2023 – La polemica politica, scuola Coltellini: “opera dell’Amministrazione M5S”, “doppia inaugurazione e ritardi””. E così che il movimento pentastellato labronico risponde alle dichiarazioni stampa e social del sindaco Luca Salvetti

L’M5S Livorno: “Coltellini nostro progetto” è quello che si intende guardando l’immagine allegata al comunicato e diffusa anche sui social

“Doppia inaugurazione. Stavolta, vi sottoponiamo due date a confronto:

Lunedì 23 dicembre 2022:

la Giunta Salvetti pubblica il celebre opuscolo dal titolo molto evocativo “la Giunta dà i numeri” dove, nella prima pagina, scrive: “I servizi scolastici e le attività educative hanno risposto a tutte le criticità determinate dalla pandemia e nel post Covid. Dopo la scuola volano abbiamo inaugurato le Coltellini…” “Le Coltellini” è il termine usato per indicate la nuova doppia scuola d’infanzia che dovrà sorgere in Via Coltellini nel quartiere Corea (ma non ancora inaugurata in realtà), progettata e finanziata ormai anni or sono.

Venerdì 8 settembre 2023:

le scuole Coltellini vengono effettivamente inaugurate con il consueto taglio di nastro del sindaco pro-tempore.

In questo caso, quindi, i tagli di nastro per la stessa opera pubblica sono ben 2; uno immaginario, che sarebbe avvenuto in una data imprecisata, prima del 23 dicembre 2022 e un altro reale (con ampia documentazione fotografica da sfruttare poi in campagna elettorale) avvenuto venerdì 8 settembre 2023.

Ovviamente, il sindaco pro-tempore non finisce di stupirci dichiarando, sulla sua stessa pagina social, che si tratta di “Un lavoro bellissimo compiuto in poco più di 2 anni”. Anche questo ovviamente, per onor di cronaca, non è vero:

in una delibera del 21 maggio 2019 potete leggere già il progetto esecutivo con tanto di fonti di finanziamento già accordate dal Ministero dell’Istruzione, dal MEF e dalla Regione Toscana. Ci asteniamo da ulteriori osservazioni per non tediarvi e anche perché siamo certi che potrete intuire da soli altre cose che vorremmo dirvi.”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin