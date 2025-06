Home

La Polisportiva La Rosa conquista il titolo regionale FISR

6 Giugno 2025

Livorno 6 giugno 2025 La Polisportiva La Rosa conquista il titolo regionale FISR

Si sono concluse le giornate di campionato per la fase Regionale di Pattinaggio Artistico sia per la FISR che per la UISP dove la Polisportiva La Rosa Livorno ha partecipato con un alto numero di atleti conquistando anche posizioni di prestigio. La politica della Polisportiva La Rosa Livorno, del presidente Tinghi Mario, dello staff altamente qualificato da insegnanti di prestigioso calibro, ha sempre messo in prima posizione la preparazione di tutti gli atleti che compongono la società di pattinaggio per poter partecipare dignitosamente ad ogni tipo di competizione. Fortunatamente la federazione degli sport rotellistici ha messo a disposizione un regolamento che permette a qualsiasi livello tecnico di poter partecipare a campionati in parallelo provinciali, Regionale e nazionali sempre in base alle qualità tecniche di ogni atleta. Inoltre la polisportiva La Rosa Livorno permette ad ogni atleta di scegliere più discipline, infatti quest’ anno abbiamo avuto un incremento di atlete obbligatoriste, di atlete che hanno presentato programmi della solo dance, di atleti ,maschi e femmine, che hanno scelto campionati di livello formativo, di atlete che hanno seguito i campionati di Categoria Agonistica e per lo sport inclusivo anche il pattinaggio per disabili. Probabilmente questa è la chiave che apre la porta del successo per la Polisportiva La Rosa Livorno a meritarsi il titolo di Campione Regionale FISR per la Toscana.Giusto elencare le atlete che hanno partecipato agli ultimi successi Regionali di pattinaggio :

Allegranti Azzurra Oro nella Divisione Nazionale B, Faccina Matilde 16 ma nella Divisione Nazionale A, Pisano Anna 9na nella Divisione Nazionale C, per il campionato regionale di solo dance Oro per Giommi Noemi, Argento per Faraoni Giorgia, 4 posizione per Del Gratta Nina e 15 ma Cerase Vittoria per la categoria Nazionali Allievi, Faccina Matilde 7 ma posizione per Nazionali Cadetti, Argento per Bastrei Gemma e 12 ma posizione per Denaro Nicole nella categoria Nazionali Esordienti, Pisano Anna 7ma posizione nella categoria Nazionale Juniores, 9 posizione per Russo Sarà nella categoria Nazionale Seniores. Per il trofeo Regionale dei Primi Passi e Giovani Promesse Argento per Iiriti Linda e Bronzo per Perfetti Giuliana nella categoria Giovani promesse H-2009, Zannotti Chiara 7 ma e Barretta Francesca 11 ma posizione nelle Giovani Promesse F- 2009, Oro per Solinas Bianca nelle Giovani Promesse G -2009, 10ma posizione per Benvenuti Asya Giovani Promesse F 2010/11, 26 ma posizione per Ciantelli Anna Giovani promesse B 2012/13, 21 ma posizione per Esposito Sofia Giovani Promesse B 2014/15, 57 ma posizione per Corda Vanessa Giovani Promesse A 2016/17, 7 ma posizione per Lavoratori Sofia Giovani Promesse E 2010/11, 9 posizione per Pellegrini Gea, ,18 ma Baggiani Emily, 19 Romanelli Adele, 21ma Pastorella Diana, 35ma Barontini Alessia, 38 ma Piccioliti Azzurra, 46ma Biagini Viola per la categoria Giovani Promesse C 2014/15, Pieracci Margherita 48 ma nelle Giovani Promesse A 2914/15, 14 ma posizione per Rossi Camilla e 23 ma per Guarducci Nina nelle Giovani Promesse D 2014/15, nella categoria Primi Passi D anno 2916 8 va posizione per Ciulli Vittoria, 13 ma Mehmeti Kiara, 18 Licciardiello Ginevra, nei Primi Passi B anno 2012 7 ma posizione per Rossi Sarah. Oltre 1200 atlete hanno partecipato alla fase regionale del Trofeo Primi Passi e Giovani Promesse, altrettanti sono stati gli atleti che hanno partecipato alle gare di categoria nelle varie specialità.

Tutte queste atlete sono state accompagnate in pista dallo staff tecnico della polisportiva La Rosa Livorno composto da Savi Cinzia, Barni Viola, Perfetti Giuliana, Mori Agnese, Il campione mondiale di danza Gasperini Gabriele, dalla campionessa mondiale Tinghi Letizia, dagli Allenatori Federali Bientinesi Andrea e Ferretti Laura.

Un sentito grazie a tutti gli atleti della polisportiva La Rosa Livorno che hanno permesso questo enorme risultato e un grazie ai genitori, nonni , accompagnatori che investono sulla salute di questi atleti facendogli frequentare uno sport completo, pieno di regole e tanta disciplina..un forte in bocca al lupo per i prossimi impegni a livello nazionale a tutti .

