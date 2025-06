Home

La Polisportiva Nicola Chimenti premiata dal Sindaco Salvetti

16 Giugno 2025

Livorno 16 giugno 2025

Il Sindaco Luca Salvetti ha accolto e premiato la Polisportiva Nicola Chimenti per il costante impegno sociale e sportivo dimostrato nel corso degli anni, culminato quest’anno con la promozione in Serie D (attuale DR1).

Una giornata emozionante dedicata al ricordo di Nicola Chimenti, alla presenza della madre e del fratello, ai quali è stata consegnata una pergamena commemorativa.

La PNC ha schierato in questa stagione cinque squadre – quattro senior, tutte arrivate in finale playoff – e una formazione Under 19 che ha sfiorato l’accesso alla fase ad orologio per soli due punti.

Durante la cerimonia il dirigente Maurizio Vortici, in qualità di portavoce, ha ripercorso la storia della Polisportiva, dagli esordi con il Trofeo Chimenti fino all’attuale struttura societaria.

È intervenuto anche il presidente della FIP Toscana, Massimo Faraoni, sottolineando il valore del movimento cestistico cittadino e nazionale, con un riferimento particolare al livello toscano, tra i più alti per numeri e qualità.

Presenti anche rappresentanti del movimento sportivo locale, arbitri e figure legate non solo alla pallacanestro ma ad altre discipline, a testimonianza della forza e della vivacità dello sport nella città.

Si tratta della quattordicesima promozione dell’anno per il movimento sportivo cittadino.

