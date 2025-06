Home

La Polisportiva Nicola Chimenti verrà premiata dal Sindaco: un riconoscimento all’impegno sportivo e alla memoria

9 Giugno 2025

Livorno 9 giugno 2025 La Polisportiva Nicola Chimenti verrà premiata dal Sindaco: un riconoscimento all'impegno sportivo e alla memoria

Il 15 giugno, la Polisportiva Nicola Chimenti riceverà un premio dal Sindaco della città per l’impegno nella promozione dello sport e i risultati sportivi raggiunti in questa stagione.

Un riconoscimento simbolico ma significativo che celebra la crescita di una realtà nata dal cuore della comunità.

La sua storia

La Polisportiva Nicola Chimenti nasce nel 2005 come comitato organizzatore dell’omonimo trofeo, con l’intento di onorare la memoria di Nicola Chimenti, giovane atleta livornese scomparso prematuramente a soli 20 anni a seguito di un incidente stradale.

Per 15 anni, il Trofeo Nicola Chimenti ha rappresentato un momento centrale per la città; un torneo giovanile capace di attrarre a Livorno alcune delle realtà più prestigiose del panorama nazionale – tra cui Stella Azzurra Roma, Fortitudo Bologna, Virtus Siena, USE Empoli e Cestistica La Spezia.

Nel 2018, da quell’esperienza nasce ufficialmente la Polisportiva Nicola Chimenti (PNC), con l’iscrizione al campionato di Promozione Maschile; oggi Divisione Regionale 2.

Negli anni, la società si è ampliata fino a contare cinque squadre attive e oltre 120 tesserati, consolidandosi come punto di riferimento per il basket cittadino.

Una stagione storica

Il 2024/2025 è stato l’anno della consacrazione. Per la prima volta nella sua storia, tutte le squadre della PNC hanno raggiunto i playoff, lottando per la promozione nelle rispettive categorie.

Under 19 Femminile;

la prima squadra giovanile femminile del club, ha sfiorato la qualificazione alla fase interregionale, uscendo all’ultima giornata contro Valdarno.

Un traguardo reso possibile anche grazie alla partnership con Basket Femminile Livorno (BF). La partnership ha favorito l’inserimento di nuove atlete e la nascita di un percorso strutturato nella pallacanestro femminile (tra cui Barsotti e Rossi, già inserite nel gruppo della Promozione).

Promozione Femminile – dopo aver superato quarti e semifinali, ha perso solo in gara 3 di f inale contro Bellaria, sfiorando la promozione in Serie C.

Amatori (UISP A2) e Divisione Regionale 3;

hanno entrambe raggiunto la finale promozione, perdendo solo in gara 3 rispettivamente contro Garfagnana e Fortezza – quest’ultima con un roster di categoria superiore, al termine di una sfida combattutissima punto a punto.

Infine, la Divisione Regionale 2, con un roster rinnovato e un record di 23 vittorie e 7 sconfitte; ha vinto il campionato e conquistato la promozione in Divisione Regionale 1 dopo una finale dominata 2-0 contro Valdera, con vittoria decisiva in trasferta.

Questi risultati, e l’impegno che la società ha avuto negli anni; testimoniano la crescita e l’impegno del PNC nel promuovere il basket a tutti i livelli, consolidando il suo ruolo come punto di riferimento sportivo nella regione

