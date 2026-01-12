Home

La politica locale “ingessa” l’AdSP, ultima ratio l’intervento del MIT

12 Gennaio 2026

La Lega attraverso Il Senatore della Repubblica Manfredi Potenti e il Segretario Comunale di Livorno Gasparri Michele esprime una posizione politica di netta urgenza riguardo le determinazioni da assumere nella gestione dell’Autorità di Sistema Portuale (ADSP) del Mar Tirreno Settentrionale.

I due esponenti leghisti dichiarano:

“Riteniamo indispensabile uscire dalla paralisi amministrativa derivante dalla mancata definizione dell’assetto di vertice. Criticità importante quella dello stallo decisionale riguardo la mancanza di un Segretario Generale che impedisce l’operatività quotidiana all’ente.

Questa figura rappresenta il braccio esecutivo fondamentale per attuare le direttive del Presidente. Considerato che il Presidente è stato nominato dal MIT da oltre due mesi, la conseguente nomina del Segreterio doveva essere stata fatta da tempo, per evitare una ingessatura del sistema portuale.

I ritardi nei progetti, evidenziati dalle sollecitazioni dei lavoratori confermano come la mancanza di governance stia frenando i cantieri e le innovazioni necessarie alla competitività di Livorno.

Inoltre l’assenza di un Segretario comporta difficoltà nel dialogo istituzionale tra Porto, Regione e Governo.

Ovviamente, questi ritardi minano l’immagine dell’Autoritá e mettono a rischio di commissariamento l’Autorità.

L’ipotesi di un intervento diretto del MIT per sbloccare l’impasse (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) è l’ultima ratio, pur sottolineando che la responsabilità di questo rallentamento è tutta locale.

La Lega suggerisce di risolvere la questione con celeritá da parte del Presidente dell’ Autorità Portuale. Nel giro di pochi giorni, chiederemo conto delle tempistiche della nomina del Segretario Generale attraverso una interrogazione Regionale e Parlamentare ed apriremo un focus sulle opere a rischio ed i relativi progetti: Darsena Europa, collegamenti ferroviari, digitalizzazione. Opere che stanno subendo i ritardi maggiori, e per la cui accelerazione è necessario rendere “tangibile” ai cittadini i motivi dei ritardi.

Chiediamo poi un confronto con le categorie di riferimento per l’organizzazione di un tavolo di ascolto cui siedano sindacati ed imprese portuali onde raccogliere i precisi dati sulla denunciata “lentezza”.

Il Porto di Livorno vive una fase cruciale di transizione. La nomina del Segretario Generale non è solo un atto formale, ma la scelta di un profilo tecnico che deve saper mediare tra le esigenze della città, quelle degli operatori logistici e le direttive ministeriali.