Piombino (Livorno) 17 settembre 2025 La Polizia di Stato di Piombino arresta per evasione un trentacinquenne
Nell’ambito dei servizi di controllo per il territorio del Commissariato di Piombino, gli agenti di una volante della polizia, intravedevano nel centro cittadino un soggetto già noto, in quanto pluripregiudicato per reati contro la persona e stupefacenti, attualmente sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.
Gli agenti, pertanto, decidevano di procedere ad un controllo e accertata la violazione commessa dal soggetto, già denunciato qualche giorno fa per il medesimo reato, lo conducevano presso gli uffici del Commissariato e, d’intesa con il Pubblico Ministero, provvedevano all’arresto dello stesso per il reato di evasione, con conseguente traduzione in carcere.
L’episodio dimostra ancora una volta che la centralità riservata al controllo del territorio da parte del Commissariato di Piombino, da cui discende una conoscenza capillare del territorio e dei soggetti che lo frequentano, che porta i frutti nella lotta al contrasto alla criminalità.
