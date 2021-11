Home

La polizia in piazza per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

28 Novembre 2021

Iniziativa della polizia per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Livorno 28 novembre 2021

L’Associazione Ippogrifo /Centro Donna città di Livorno ha organizzato in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne , il programma di iniziative “novembre antiviolenza 2021”, nel cui ambito s’inserisce la manifestazione “Centaure on the road- Donne in moto”, promossa da un gruppo di donne, amanti delle moto, che conciliano la loro passione con eventi di solidarietà, amicizia e sorellanza.

Partite domenica 28 novembre alle ore 10.15 dalla Rotonda di Ardenza e dopo aver sfilato percorrendo alcune strade principali cittadine, si sono radunate in Piazza Grande, dov’era allestito un gazebo a cura della Questura e dove il personale della Divisione Anticrimine si è messo a disposizione dei cittadini per informazioni in merito a questa sentita problematica con relativa consegna di materiale informativo al riguardo.

Sulla piazza erano collocate auto e moto della Polizia di Stato a sostegno dell’iniziativa.

