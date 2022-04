Home

La Polizia Municipale di Livorno a sostegno della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica

7 Aprile 2022

La Polizia Municipale di Livorno a sostegno della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica

Raccolti 1.120 euro acquistando uova di cioccolato e colombe dell’associazione

Livorno, 7 aprile 2022

Lunedì mattina la Comandante della Polizia Municipale Annalisa Maritan, ha incontrato nel proprio ufficio i rappresentanti locali della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, insieme all’ALPM, Associazione Lavoratori Polizia Municipale di Livorno, rappresentata dall’ Assistente di PM Federica Baldeschi.

L’ associazione della Polizia Municipale ormai da molti anni, in occasione delle festività natalizie e pasquali, sostiene i malati affetti da questa malattia genetica, con offerte per panettoni e uova pasquali.

Tali prodotti vengono distribuiti dalla Fondazione al fine di divulgare quanto più possibile la conoscenza della patologia e per raccogliere finanziamenti da destinare alla ricerca scientifica.

La fibrosi cistica infatti, è poco conosciuta pur essendo la malattia genetica più diffusa al mondo.

Si tratta di una patologia progressiva e degenerativa che, allo stato, non consente guarigione per la mancanza di terapie in grado di risolvere la mutazione del gene CFTR da cui è originata.

Le speranze di guarigione per i malati affetti da fibrosi cistica rimangono attualmente legate solo alla ricerca scientifica e all’auspicata scoperta di tecniche in grado di correggere il gene difettoso.

In tale ottica la Fondazione opera incessantemente con iniziative funzionali a raccogliere fondi per finanziare progetti di ricerca.

Quest’anno, in occasione della consegna delle uova pasquali acquistate dagli appartenenti alla Polizia Municipale di Livorno, la Comandante ha voluto conoscere personalmente i rappresentati della Fondazione per confermare loro la solidarietà e il sostegno di tutto il Corpo.

All’incontro sono intervenuti, in rappresentanza della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica Marco Venturini, responsabile della Delegazione di Cecina e Anna Mannucci, personalmente coinvolta perché affetta dalla malattia.

Entrambi hanno espresso gratitudine a tutta la Polizia Municipale sia per l’aiuto economico che ogni anno garantisce con offerte e donazioni, ma anche per il costante impegno diretto a diffondere la conoscenza della malattia.

Marco Venturini ha inoltre spiegato che i fondi raccolti vengono versati su un conto corrente dedicato, i cui estremi possono essere reperiti sul sito della Fondazione, diretti a finanziare precisi progetti di ricerca. I

In occasione della Pasqua 2022 sono state acquistate dagli agenti della Polizia Municipale di Livorno uova di cioccolato e colombe pasquali e sono stati raccolti fondi pari a € 1.120.

