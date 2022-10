Home

Cronaca

La Polizia Municipale in piazza per l’educazione alla legalità: le date fino a dicembre

Cronaca

4 Ottobre 2022

La Polizia Municipale in piazza per l’educazione alla legalità: le date fino a dicembre

Livorno, 4 ottobre 2022

In seguito all’allerta meteo dei giorni scorsi, la Polizia Municipale è stata costretta ad annullare l’incontro di educazione alla legalità alla Rotonda Carlo Azeglio Ciampi previsto per il 29 settembre, incontro che sarà recuperato in data 14 ottobre,

Gli incontri in piazza sono realizzati in adempimento al progetto di prevenzione e contrasto all’utilizzo e spaccio di stupefacenti finanziato dal Ministero dell’Interno, che prevede la realizzazione di attività informative e di sensibilizzazione alla cittadinanza tramite la realizzazione di punti di presidio mobili nei luoghi di aggregazione giovanile e nelle piazze cittadine in relazione alle conseguenze legate all’uso di sostanze stupefacenti anche al fine di prevenire l’incidentalità.

Gli agenti saranno presenti nelle piazze con il veicolo attrezzato ad Aula Mobile per dare informazioni sui corretti comportamenti da tenere in strada e in ambiente urbano, proiettando slides e filmati finalizzati a sensibilizzare in particolare i più giovani sui problemi legati all’utilizzo di sostanze stupefacenti.

Saranno anche distribuiti gadgets per i più piccoli.

Di seguito si comunica l’elenco aggiornato delle piazze cittadine interessate dai prossimi eventi formativi che si volgeranno in orario pomeridiano dalle 15,30 alle 18,30 circa:

7 ottobre: Piazza Grande

14 ottobre: Rotonda Carlo Azeglio Ciampi

21 ottobre: Piazza Garibaldi/Repubblica

4 novembre: Piazza Cavour

18 novembre: Piazza Attias

3 dicembre: Piazza Grande

10 dicembre : Piazza Cavour/ Attias

Date e luoghi di svolgimento degli incontri potranno subire delle variazioni che saranno rese note alla cittadinanza, in considerazione delle condizioni meteo o di esigenze di servizio,

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin