13 Dicembre 2024

Livorno 13 dicembre 2024 La Polizia Municipale in piazza per l'educazione stradale

Durante le festività natalizie la Polizia Municipale realizzerà alcuni incontri educativi in piazza, veri e propri momenti di confronto e di conoscenza, anche alla luce delle imminenti modifiche introdotte al Codice della Strada, per sensibilizzare la cittadinanza e soprattutto i più giovani, su temi importanti quali l’importanza del rispetto delle regole della circolazione come prima forma di prevenzione al verificarsi dei sinistri stradali.

Gli agenti saranno presenti in questi spazi con l’ausilio dell’Aula Mobile per la sicurezza urbana e stradale, per dare informazioni sui corretti comportamenti da tenere in strada e in ambiente urbano, proiettando slide e filmati oltre che organizzando brevi percorsi pedonali con l’ausilio di visori che simulano gli effetti dell’alcool sulle percezioni visive evidenziando le criticità e i rischi della guida in stato di ebbrezza.

Nel corso degli incontri saranno anche distribuiti gadgets ai più piccoli.

Gli incontri si svolgeranno dalle ore 16 alle ore 18 nelle giornate di:

venerdì 13 e sabato 14 dicembre in Piazza Grande

venerdì 20 e sabato 21 dicembre in Piazza Cavour

lunedì 23 dicembre in Piazza Grande

Date e luoghi di svolgimento degli incontri potranno subire delle variazioni, in considerazione delle condizioni meteo o di impreviste esigenze di servizio.